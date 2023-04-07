Новый контроллер для PlayStation будет нагреваться или охлаждаться по сценарию игр

Температура будет изменяться в зависимости от локации, которую игрок в данный момент проходит. Если по сценарию геймер находится в условиях жаркой пустыни, контроллер будет нагреваться, если в зимних условиях — охлаждаться.

По мнению авторов обзора патента Sony, вероятно, вместо пластика в контроллер добавят некий гелеобразный материал, который будет быстро изменять температурный режим. Но это может негативно повлиять на автономность устройства. Также при нагреве гаджета у геймера могут потеть руки.

Но данных, что Sony намерена в ближайшее время реализовать патент, пока нет.