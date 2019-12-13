Новый Mortal Kombat и игру во вселенной Metro продают с огромными скидками

Так, в Mortal Kombat 11 Premium Edition продает в Steam за 663 рубля вместо прежних 1 659 рублей — таким образом размер скидки составил целых 60%! В свою очередь в Epic Games Store можно приобрести Metro Exodus со скидкой 50% за 800 рублей вместо прежних 1 600. Учитывая, что обе игры появились в продаже лишь в начале 2019 года, размер скидки на них в онлайн-магазинах смело можно назвать крайне привлекательной.

Стоит при этом отметить, что акция в Epic Games Store завершится уже 16 декабря, в то время как в онлайн-магазинах Microsoft и Valve скидки закончатся уже 13 декабря. Напомним, что церемония, в честь которой была организована распродажа, уже состоялась, 13 декабря в 4:30 по московскому времени — именно на ней анонсировали новое поколение Xbox.