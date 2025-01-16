Игры
Опубликовано 16 января 2025, 07:39
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Новый патент Sony показал, как геймпад от PS5 можно превратить в пистолет для шутеров

Выглядит свежо
Недавно обнаруженный патент Sony показал, как компания может превратить геймпад DualSense от PS5 в аналог пистолета для игр-шутеров.
Новый патент Sony показал, как геймпад от PS5 можно превратить в пистолет для шутеров
© Game Rant

В патенте описан аксессуар, который крепится к рукоятке контроллера и включает триггер для имитации стрельбы.

Пространство между кнопками R1 и R2 предлагается использовать в качестве прицела, что особенно актуально для VR-игр. У DualSense уже есть качественная тактильная отдача, способная усилить эффект стрельбы.

Однако стоит отметить, что патенты часто остаются лишь концептами и не всегда превращаются в реальные продукты.

Новый патент Sony показал, как геймпад от PS5 можно превратить в пистолет для шутеров
© Game Rant

Напомним, что в 2024 году Sony выпустила PlayStation 5 Pro с улучшенной производительностью.

Тем временем компания активно разрабатывает следующее поколение – PlayStation 6, заверяя, что никаких задержек в производственном графике не предвидится.

Источник:Game Rant
Автор:Булат Кармак
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#игровая консоль
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