Новый патент Sony показал, как геймпад от PS5 можно превратить в пистолет для шутеров

В патенте описан аксессуар, который крепится к рукоятке контроллера и включает триггер для имитации стрельбы.

Пространство между кнопками R1 и R2 предлагается использовать в качестве прицела, что особенно актуально для VR-игр. У DualSense уже есть качественная тактильная отдача, способная усилить эффект стрельбы.

Однако стоит отметить, что патенты часто остаются лишь концептами и не всегда превращаются в реальные продукты.