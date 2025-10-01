Новый Resident Evil Requiem напугает не только зомби, но и системными требованиями к ПК

По данным Famitsu, демоверсия работала на компьютерах с процессорами Intel Core i7-14700F, i5-14400F, Ryzen 5 4500, а также мобильными чипами Core Ultra 7 155H и i7-13620H.

За графику отвечали видеокарты RTX 4060 Ti, RTX 4060 и даже более слабые RTX 3050 и их облегчённые версии LT. Это косвенно указывает, что минимальные требования будут на уровне RTX 3050, а для комфортной игры пригодятся куда более мощные карты.