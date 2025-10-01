Новый Resident Evil Requiem напугает не только зомби, но и системными требованиями к ПК

Опубликовано 01 октября 2025, 07:151 мин.
Новый Resident Evil Requiem напугает не только зомби, но и системными требованиями к ПКЖдем и готовимся, получается...
Capcom пока не раскрыла официальные системные требования Resident Evil Requiem, но на Tokyo Game Show 2025 стало ясно, что игра будет требовательной к «железу».
По данным Famitsu, демоверсия работала на компьютерах с процессорами Intel Core i7-14700F, i5-14400F, Ryzen 5 4500, а также мобильными чипами Core Ultra 7 155H и i7-13620H.
За графику отвечали видеокарты RTX 4060 Ti, RTX 4060 и даже более слабые RTX 3050 и их облегчённые версии LT. Это косвенно указывает, что минимальные требования будут на уровне RTX 3050, а для комфортной игры пригодятся куда более мощные карты.
Кроме технических деталей, на TGS показали фрагменты геймплея. По инсайдерским данным, зомби в Requiem будут заметно отличаться от прежних, а всё показанное относится лишь к начальной фазе игры.
Предзаказы стартуют в ноябре, а Capcom обещает, что новая часть порадует как давних фанатов, так и новичков серии.