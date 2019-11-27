Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые приставки

Благодаря PlayGalaxy Link игроки могут транслировать игры с ПК на свои смартфоны, при этом также у них есть возможность играть в них через локальную сеть Wi-Fi или сотовую сеть 4G/5G. По сути, Samsung разработала аналог Nvidia GameStream и Steam Link, которые вышли чуть ранее. Также важно отметить, что для большего удобства погружения в игровой процесс, к смартфону можно подключить как проводные, так и Bluetooth-контроллеры.

Уже сейчас фирменное приложение от корейского гиганта PlayGalaxy Link доступно в режиме бета-тестирования в онлайн-магазине Galaxy Store. Что интересно, изначально доступ к нему был лишь у владельцев смартфонов Galaxy Note10 и Galaxy Note10+, но сейчас приложение доступно также для владельцев смартфонов серии Galaxy S10 — для того, чтобы все заработало, достаточно лишь установить обновление программного обеспечения. Компания также обещает уже в начале декабря текущего года добавить поддержку сервиса в такие устройства как Samsung Galaxy Fold, Galaxy S9, Galaxy Note 9 и Galaxy A90.