Новый шлем виртуальной реальности PS VR2 впервые попал на «живое» фото

До сих пор устройство можно было увидеть лишь на парочке официальных рендеров. Но, благодаря игровому разработчику Bit Planet Games, в Сети появилось первое «живое» фото девайса.

Во-первых, судя по фотографии, новинка будет выполнена примерно из тех же материалов, что и другой шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2. Во-вторых, сам факт появления данного фото говорит нам о том, что разработчики игр начали получать тестовые образцы устройства.

Напомним, что PlayStation VR2 может стать одним из самых продвинутых шлемов. Так, в нём будет использоваться OLED-панель с разрешением 2000 × 2040 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что гаджет сможет отслеживать взгляд пользователя.

Более ранние утечки гласили, что релиз новинки состоится либо в конце 2022, либо в начале 2023 года.