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Новый шлем виртуальной реальности PS VR2 впервые попал на «живое» фото

А релиз-то, видимо, не за горами
Весь 2022 год Sony то и дело дразнит своих фанатов крупицами информации о своём следующем VR-шлеме — PlayStation VR2.
Новый шлем виртуальной реальности PS VR2 впервые попал на «живое» фото

До сих пор устройство можно было увидеть лишь на парочке официальных рендеров. Но, благодаря игровому разработчику Bit Planet Games, в Сети появилось первое «живое» фото девайса.

Во-первых, судя по фотографии, новинка будет выполнена примерно из тех же материалов, что и другой шлем виртуальной реальности — Oculus Quest 2. Во-вторых, сам факт появления данного фото говорит нам о том, что разработчики игр начали получать тестовые образцы устройства.

Напомним, что PlayStation VR2 может стать одним из самых продвинутых шлемов. Так, в нём будет использоваться OLED-панель с разрешением 2000 × 2040 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также ожидается, что гаджет сможет отслеживать взгляд пользователя.

Более ранние утечки гласили, что релиз новинки состоится либо в конце 2022, либо в начале 2023 года.

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