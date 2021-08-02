Новый шутер Halo Infinite «тормозит» на консолях Xbox One и Xbox One X

Сообщается, что проверялась скорость многопользовательского режима в шутере Halo Infinite на консолях Xbox One, Xbox One X, Xbox Series X и Xbox Series S. Результаты оказались предсказуемыми: предыдущее поколение приставок ограничено 30 к/с, а игра подвисает, тогда как на современных работает плавно и стабильно.