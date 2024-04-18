Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игру

Опубликовано 18 апреля 2024, 16:47
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Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игруСхожесть на лицо
Экс-художник Blizzard Вэй Ван, известный по работе над ключевыми артами для проектов компании, анонсировал свой дебютный проект — научно-фантастический шутер от третьего лица с ролевыми элементами Astropulse: Reincarnation.
Первый трейлер игры, выполненный в духе синематик-трейлеров Blizzard, сразу же вызвал ассоциации с легендарной StarCraft.
Astropulse: Reincarnation переносит игроков в далекое будущее на разрушенную Землю, где 250 млн лет назад неизвестная энергия, высвободившаяся после падения метеорита, смешала биологические ритмы.
Теперь на планете обитают новые цивилизации, ведущие борьбу за выживание.
Игра создается на движке Unreal Engine 5. Это может быть как плюсом, так и огромным минусом для будущего проекта. К сожалению, дата выхода игры, как и подробности геймплейных механик, пока не сообщаются.