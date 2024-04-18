Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игру

Теперь на планете обитают новые цивилизации, ведущие борьбу за выживание.

Игра создается на движке Unreal Engine 5. Это может быть как плюсом, так и огромным минусом для будущего проекта. К сожалению, дата выхода игры, как и подробности геймплейных механик, пока не сообщаются.