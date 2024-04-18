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Игры
Опубликовано 18 апреля 2024, 16:47
1 мин.

Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игру

Схожесть на лицо
Экс-художник Blizzard Вэй Ван, известный по работе над ключевыми артами для проектов компании, анонсировал свой дебютный проект — научно-фантастический шутер от третьего лица с ролевыми элементами Astropulse: Reincarnation.
Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игру
© YouTube

Первый трейлер игры, выполненный в духе синематик-трейлеров Blizzard, сразу же вызвал ассоциации с легендарной StarCraft.

Astropulse: Reincarnation переносит игроков в далекое будущее на разрушенную Землю, где 250 млн лет назад неизвестная энергия, высвободившаяся после падения метеорита, смешала биологические ритмы.

Новый StarCraft? Нет, вам показалось — экс-художник Blizzard представил свою новую игру
© YouTube

Теперь на планете обитают новые цивилизации, ведущие борьбу за выживание.

Игра создается на движке Unreal Engine 5. Это может быть как плюсом, так и огромным минусом для будущего проекта. К сожалению, дата выхода игры, как и подробности геймплейных механик, пока не сообщаются.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#игры
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#BLIZZARD
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#Starcraft