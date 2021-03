Новый взлом PlayStation 4 позволяет запускать самые последние эксклюзивы консоли

Благодаря обходу защиты именно этой версии прошивки, желающие могут бесплатно сыграть в такие хиты PlayStation 4 как The Last of Us: Part II, Ghost of Tsushima, Spider-Man: Miles Morales, Assassin's Creed Valhalla, Mafia: Definitive Edition и многие другие.

При этом, пишет GBAtemp, на сегодняшний день хак не очень стабилен, из-за чего игры могут вылетать. Но это вряд ли будет серьёзной проблемой, так как уже в ближайшее время разработчики взлома обещали исправить это выпуском обновлённой версии инструмента для обхода защиты консоли.