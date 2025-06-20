Новый Xbox потеряет эксклюзивы, но зато будет дороже $1000

Об этом сообщил известный инсайдер Kepler_L2 после заявления Microsoft о поддержке нескольких игровых магазинов на новой консоли.

Компания уже подтвердила, что новая приставка будет работать на чипах AMD и не будет привязана к одному магазину, как раньше.

Это означает, что на Xbox можно будет запускать игры из разных источников, а не только из Microsoft Store — как в случае с ROG Ally. Но за такую свободу пользователям, похоже, придётся заплатить.

По словам инсайдера, отказ от эксклюзивности лишит Microsoft доходов от подписок и монополии на дистрибуцию, а значит, сама консоль будет продаваться с прибылью. Чтобы компенсировать потери, цена устройства может превысить $1000.

Мнения пользователей разделились: одни считают, что консоль за такую сумму должна заменить ПК, другие надеются на конкуренцию между магазинами и снижение цен на игры.

Официальных данных о стоимости пока нет, но презентация новинки ожидается уже в 2026 году.