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Новый Xbox специально ухудшат в сравнении с PlayStation 5 по одной из характеристик

Будем надеяться, что хотя бы HoloLens добавят
Как известно, в нынешнем поколении у Xbox нет собственного шлема виртуальной реальности, чего нельзя сказать о PlayStation. Мало того, что компания выпустила свое устройство в данном сегменте в принципе одной из первых, так еще и стоимость ее решения ложит на лопатки абсолютно все мало-мальски стоящих конкурентов. Многие ожидали, что хотя бы в новом поколении Microsoft предоставит владельцам собственной консоли возможность погрузиться в мир VR, но, судя по заявлению главы подразделения, вероятность того, что это случится, с каждым днем становится все меньше.

Так, глава Xbox Фил Спенсер официально заявил о том, что виртуальная реальность на данный момент не является одним из направлений развития грядущей консоли нового поколения Xbox Scarlet. По его словам, это связано с тем фактом, что в компании считают, что на технологию VR нет особого спроса со стороны пользователей.

Важно при этом отметить, что Спенсер все же добавил, что Microsoft вполне вероятно когда-нибудь все же доберется до виртуальной реальности. Но сейчас это явно не то, чем компания хотела бы заниматься при разработке своего нового игрового устройства. Из всего этого можно сделать один неутешительный вывод — возможно, в чем-то новая консоль Microsoft и сможет потягаться с PlayStation 5, но в плане погружения в иные миры для японской разработке и в этом поколении вряд ли найдется настоящий конкурент.