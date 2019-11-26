Новый Xbox специально ухудшат в сравнении с PlayStation 5 по одной из характеристик

Так, глава Xbox Фил Спенсер официально заявил о том, что виртуальная реальность на данный момент не является одним из направлений развития грядущей консоли нового поколения Xbox Scarlet. По его словам, это связано с тем фактом, что в компании считают, что на технологию VR нет особого спроса со стороны пользователей.

Важно при этом отметить, что Спенсер все же добавил, что Microsoft вполне вероятно когда-нибудь все же доберется до виртуальной реальности. Но сейчас это явно не то, чем компания хотела бы заниматься при разработке своего нового игрового устройства. Из всего этого можно сделать один неутешительный вывод — возможно, в чем-то новая консоль Microsoft и сможет потягаться с PlayStation 5, но в плане погружения в иные миры для японской разработке и в этом поколении вряд ли найдется настоящий конкурент.