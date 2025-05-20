Новый Xbox станет ПК-подобной консолью с поддержкой Steam

Эта функция предназначена для будущего поколения Xbox и подтверждает слухи о том, что новая консоль будет ближе к ПК, чем когда-либо.

В последнем подкасте eXtas1s заявил, что Steam уже появился в служебном ПО Microsoft под названием Steam Developer Beta — доступ пока только у сотрудников и партнёров компании. Это говорит о серьёзных намерениях редмондцев по сближению Xbox и ПК-экосистем, где Steam давно стал доминирующей платформой.

По словам инсайдера, будущая консоль Xbox будет запускаться на базе полноценной Windows-среды с предустановленным Microsoft Store и возможностью установить Steam без сложных манипуляций.

Такой подход превратит Xbox в универсальное игровое устройство, одинаково удобное для консолей и ПК-геймеров.

Ожидается, что новинка (и ее портативная версия) появится в 2027 году. Немного раньше, чем PlayStation 6 от Sony.