NPC в Ведьмаке 4 будут пугающе реалистичны: со своей жизнью и историей

Опубликовано 06 января 2025, 07:401 мин.
NPC в Ведьмаке 4 будут пугающе реалистичны: со своей жизнью и историейОсталось дождаться анонса даты релиза...
CD Projekt Red готова переосмыслить подход к неигровым персонажам в Ведьмаке 4.
В отличие от Ведьмака 3 с его клонированными NPC и механических персонажей в Cyberpunk 2077, новая часть ведьмачьей серии обещает NPC со своей жизнью и историей.
«У нас есть правило — каждый NPC должен выглядеть как живой, со своей историей», — заявил директор игры Себастьян Калемба в интервью Gamertag Radio.
Примером служит деревня Стромфорд из трейлера игры. В ролике девочка молится в мрачном лесу, думая, что её жертва защитит деревню.
«Каждый персонаж имеет свою роль», — добавил Калемба. Деревня изолирована, её жители верят в ложные суеверия о лесном боге.
Графика, поведение и мимика NPC обещают стать еще более впечатляющими. CDPR стремится создать максимально погружающий мир, в котором каждый персонаж кажется живым.