Игры
Опубликовано 06 января 2025, 07:40
1 мин.

NPC в Ведьмаке 4 будут пугающе реалистичны: со своей жизнью и историей

Осталось дождаться анонса даты релиза...
CD Projekt Red готова переосмыслить подход к неигровым персонажам в Ведьмаке 4.
NPC в Ведьмаке 4 будут пугающе реалистичны: со своей жизнью и историей
© Games Radar

В отличие от Ведьмака 3 с его клонированными NPC и механических персонажей в Cyberpunk 2077, новая часть ведьмачьей серии обещает NPC со своей жизнью и историей.

«У нас есть правило — каждый NPC должен выглядеть как живой, со своей историей», — заявил директор игры Себастьян Калемба в интервью Gamertag Radio.

Примером служит деревня Стромфорд из трейлера игры. В ролике девочка молится в мрачном лесу, думая, что её жертва защитит деревню.

«Каждый персонаж имеет свою роль», — добавил Калемба. Деревня изолирована, её жители верят в ложные суеверия о лесном боге.

Графика, поведение и мимика NPC обещают стать еще более впечатляющими. CDPR стремится создать максимально погружающий мир, в котором каждый персонаж кажется живым.

Источник:Games Radar
Автор:Булат Кармак
Теги:
#ведьмак
,
#игры
,
#CD PROJEKT RED