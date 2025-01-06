NPC в Ведьмаке 4 будут пугающе реалистичны: со своей жизнью и историей

В отличие от Ведьмака 3 с его клонированными NPC и механических персонажей в Cyberpunk 2077, новая часть ведьмачьей серии обещает NPC со своей жизнью и историей.

«У нас есть правило — каждый NPC должен выглядеть как живой, со своей историей», — заявил директор игры Себастьян Калемба в интервью Gamertag Radio.

Примером служит деревня Стромфорд из трейлера игры. В ролике девочка молится в мрачном лесу, думая, что её жертва защитит деревню.

«Каждый персонаж имеет свою роль», — добавил Калемба. Деревня изолирована, её жители верят в ложные суеверия о лесном боге.

Графика, поведение и мимика NPC обещают стать еще более впечатляющими. CDPR стремится создать максимально погружающий мир, в котором каждый персонаж кажется живым.