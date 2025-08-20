NVIDIA анонсировала игру The Oversight Bureau с голосовым управлением и ИИ

В основе проекта лежит собственный Narrative Engine студии Iconic Interactive. Он использует две модели ИИ: одна распознаёт настроение игрока, другая отвечает за поведение и реплики персонажей, сохраняя при этом контроль разработчиков над историей.

Разработчики подчёркивают, что используют ИИ не для замены творчества, а для расширения возможностей повествования. The Oversight Bureau выйдет на ПК до конца года.