NVIDIA DLSS 4 разогнал Marvel Rivals до 450 fps в 4K

При снижении разрешения, показатели становятся ещё выше. Кроме того, включение технологии NVIDIA Reflex снижает задержку управления до 55%, что улучшает отклик в динамичных сценах.

По состоянию на лето 2025 года, технологии RTX уже поддерживают более 800 игр и приложений. NVIDIA обещает, что список совместимых проектов продолжит расти.