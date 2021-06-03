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NVIDIA и создатели Steam внедрят поддержку новейшей графической технологии DLSS в LinuxА говорят гейминга за пределами Windows не существует
Последние годы Linux-пользователи получают всё больше «плюшек», связанных с полноценным геймингом. Чего только стоит Proton, позволяющий запускать множество игр из Steam, не прибегая к установке Windows.
Сейчас же стало известно о партнёрстве Valve с компанией NVIDIA. Совместными усилиями два IT-гиганта планируют внедрить поддержку новейшей графической технологии DLSS в Linux, сообщает TechPowerUp. Причём реализовано это будет через тот самый инструмент Proton, который был разработан именно специалистами Valve.
Разумеется, для «активации» нового режима потребуется видеокарта с графическим процессором RTX.
Стоит отметить, что информация о появлении DLSS в Linux стала известна практически сразу после того, как AMD анонсировала свой аналог технологии NVIDIA.
Напомним, что именно DLSS позволяет «превращать» FullHD-картинку в 4K-образную за счёт работы нейросетей.