Сейчас же стало известно о партнёрстве Valve с компанией NVIDIA. Совместными усилиями два IT-гиганта планируют внедрить поддержку новейшей графической технологии DLSS в Linux, сообщает TechPowerUp. Причём реализовано это будет через тот самый инструмент Proton, который был разработан именно специалистами Valve.

Разумеется, для «активации» нового режима потребуется видеокарта с графическим процессором RTX.

Стоит отметить, что информация о появлении DLSS в Linux стала известна практически сразу после того, как AMD анонсировала свой аналог технологии NVIDIA.

Напомним, что именно DLSS позволяет «превращать» FullHD-картинку в 4K-образную за счёт работы нейросетей.