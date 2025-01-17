NVIDIA наглядно и на скриншотах показала преимущества технологии DLSS 4

Важное уточнение: DLSS 4 будет поддерживаться всеми видеокартами RTX, но функция Multi Frame Generation останется эксклюзивной для серии RTX 50XX.

В NVIDIA App появится возможность переключаться между моделями CNN и Transformer для DLSS 4. Новый релиз приложения запланирован на 30 января 2025 года, что упростит использование технологии без необходимости установки дополнительных файлов.