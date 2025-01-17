NVIDIA наглядно и на скриншотах показала преимущества технологии DLSS 4

Опубликовано 17 января 2025, 08:321 мин.
NVIDIA наглядно и на скриншотах показала преимущества технологии DLSS 4Как говорится, вот они — пруфы
NVIDIA продемонстрировала визуальные преимущества технологии DLSS 4, сравнив её модель Transformer с базовыми временными апскейлерами.
Важное уточнение: DLSS 4 будет поддерживаться всеми видеокартами RTX, но функция Multi Frame Generation останется эксклюзивной для серии RTX 50XX.
В NVIDIA App появится возможность переключаться между моделями CNN и Transformer для DLSS 4. Новый релиз приложения запланирован на 30 января 2025 года, что упростит использование технологии без необходимости установки дополнительных файлов.
Модель Transformer обеспечивает лучшее качество изображения, минимизируя мерцания и артефакты, но уступает модели CNN по скорости работы.
Скриншоты выше подтверждают, что DLSS 4 с Transformer демонстрирует визуальное превосходство над базовыми апскейлерами, а в некоторых случаях даже превосходит качество оригинального 4K.