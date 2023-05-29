NVIDIA научила персонажей игр общаться не по сценарию при помощи искусственного интеллекта

Более того, свежая разработка также может преобразовывать речь в выражения лица и наоборот.

Хуанг продемонстрировал игровую демонстрацию, где NPC по имени Jin, владелец азиатской забегаловки, взаимодействовал с игроком, отвечая на задаваемые вопросы голосом и давая реалистичные ответы, соответствующие истории персонажа.

Сообщается, что ACE for Games предлагает быстрый доступ к трём основным компонентам. Первый — NVIDIA NeMo, фреймворк, который включает NeMo Guardrails, предназначенный для предотвращения неприемлемых разговоров с искусственным интеллектом.

Второй — NVIDIA Riva. Это решение преобразует речь в текст и обратно. В демонстрации ACE for Games, геймер задавал вопрос в микрофон, а Riva преобразовывал его в текст, который передавался лингвистической ИИ-модели.

Последним шагом в рабочем процессе свежепредставленной технологии является NVIDIA Omniverse Audio2Face. Он позволяет персонажам иметь выражения лица, соответствующие их речи.