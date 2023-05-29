Игры
08:51, 29 мая 2023
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NVIDIA научила персонажей игр общаться не по сценарию при помощи искусственного интеллекта

Выглядит впечатляюще

Глава NVIDIA Дженсен Хуанг представил новую разработку компании — технологию ACE for Games. Она позволяет «оживить» персонажей в видеоиграх с помощью натуральных разговоров на естественном языке.

Более того, свежая разработка также может преобразовывать речь в выражения лица и наоборот.

Хуанг продемонстрировал игровую демонстрацию, где NPC по имени Jin, владелец азиатской забегаловки, взаимодействовал с игроком, отвечая на задаваемые вопросы голосом и давая реалистичные ответы, соответствующие истории персонажа.

Сообщается, что ACE for Games предлагает быстрый доступ к трём основным компонентам. Первый — NVIDIA NeMo, фреймворк, который включает NeMo Guardrails, предназначенный для предотвращения неприемлемых разговоров с искусственным интеллектом.

Второй — NVIDIA Riva. Это решение преобразует речь в текст и обратно. В демонстрации ACE for Games, геймер задавал вопрос в микрофон, а Riva преобразовывал его в текст, который передавался лингвистической ИИ-модели.

Последним шагом в рабочем процессе свежепредставленной технологии является NVIDIA Omniverse Audio2Face. Он позволяет персонажам иметь выражения лица, соответствующие их речи.

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