NVIDIA объединила игровой контроллер и мышь в одном устройстве

В самом патенте заявляется, что устройство предоставляет игрокам возможность «управления скоростью» как у джойстика, но точностью как у мыши, пишет PC Gamer. При этом также текст документа подразумевает, что на момент подачи заявки, в мире не существует подобного девайса, который мог бы совместить в себе плюсы консольного и компьютерного гейминга.