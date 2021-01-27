NVIDIA объединила игровой контроллер и мышь в одном устройстве
В самом патенте заявляется, что устройство предоставляет игрокам возможность «управления скоростью» как у джойстика, но точностью как у мыши, пишет PC Gamer. При этом также текст документа подразумевает, что на момент подачи заявки, в мире не существует подобного девайса, который мог бы совместить в себе плюсы консольного и компьютерного гейминга.
Хотя один тип ввода с помощью мыши или джойстика, может быть предпочтительным для одного типа игры, но он не может быть предпочтительным или даже являться не подходящим для другого типа игры.
Что интересно, девайс также планируется оснащать собственным процессором. Его NVIDIA намерена использовать для качественной имитации ввода джойстиком. В какие сроки ожидать появления контроллера и стоит ли вообще его ждать — пока что неизвестно.