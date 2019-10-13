NVIDIA обновит графику в старых хитах при помощи новейших технологий

Уже известно о том, что новая команда трудится над дебютным проектом — добавлением рейтрейсинга в “одни из самых великих игр в истории”, при этом никак не трогая геймплейную их часть. В связи с достаточно амбициозным вызовом, NVIDIA на данный момент находится в поисках различных специалистов для помощи в реализации целей компании.

К сожалению, “зеленые” не опубликовали список игр, которые планируется обновить. Но чем черт не шутит, вполне возможно, что в числе обновленной классики окажется и легендарная Doom 3 — учитывая изначальную работу с освещением, проведенную на крайне достойном уровне, RTX-эффекты смогут сделать из творения Кармака что-то невероятное.