NVIDIA объявила скидки на сервис игр для слабых компьютеров GFN в России

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо оформить на сервисе GFN годовой премиум-доступ, активировав промокод «BACK2SCHOOL», на который предусмотрена скидка в размере 3000 рублей. С учётом скидки стоимость годовой премиум-подписки составит 6999 рублей. Акция начнётся в 18:00 по московскому времени 27 августа и закончится в 12:00 30 августа.

Напомним, GFN — игровой сервис с множеством современных, технологичных игр, которые тем не мене можно запустить на любом компьютере, благодаря облачным технологиям. Сейчас в его библиотеке доступно более 1000 игр.

Более подробная информация — непосредственно на сайте сервиса.