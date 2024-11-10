Nvidia ограничит лимит игрового времени в месяц на своей облачной платформе

Лимит касается всех пользователей Nvidia GeForce Now, в том числе тех, кто оплачивает подписку. Однако для тех, кто уже является платным подписчиком, существует исключение: такие геймеры смогут сдвинуть сроки включения для них лимита до 2026 года. Это же доступно и для тех, кто оформит подписку до 31 декабря 2024 года.

Работать ограничение будет следующим образом: при превышении лимита потоковой передачи игр в 100 часов в месяц, придётся заплатить за дополнительное игровое время в виде 15-часовых блоков стоимостью $3 — стандартный уровень либо $6 — высший уровень.

Nvidia объяснила, почему ввела такой лимит. Как следует из официальных сообщений компании, Nvidia стремится «продолжать обеспечивать исключительное качество и скорость, а также сокращать время ожидания в очереди для участников Performance и Ultimate».

Отдельно компания сообщила, что порядка 94% пользователей Nvidia GeForce Now в настоящее время соответствуют заявленному ограничению.

При этом не исключено, что это маркетинговый ход для популяризации платной подписки на облачные игры.