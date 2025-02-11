NVIDIA открыла всем желающим ИИ-инструмент RTX Kit для улучшения графики в играх

Он уже доступен на GitHub и включает несколько ключевых технологий. Главная новинка — RTX Neural Shaders (RTXNS), использующая машинное обучение для повышения качества рендеринга.

Также в комплекте есть RTX Neural Texture Compression, уменьшающая размер текстур с 272 до 11.37 МБ, и RTX Mega Geometry (RTXMG), примененная в Alan Wake 2.

Еще одна технология — RTX Character Rendering (RTXCR), позволяющая реалистично рендерить волосы и кожу.