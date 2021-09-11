NVIDIA перевыпустит устаревшую видеокарту RTX 2060 с увеличенной до 12 ГБ памятью в следующем году

Как сообщается, обновлённые карты RTX 2060 находятся сейчас в разработке и, по заявлениям представителей NVIDIA, будут выпущены в январе 2022 года. Но из-за возможных проблем в поставках говорится о том, что этот процесс может растянуться на весь первый квартал 2022 года.

Как отмечается, NVIDIA GeForce RTX 2060 получит, по заявлениям разработчиков, «суперобновление». Карта оснащена GPU TU106-300 и получит увеличенную GDDR6 память на 12 ГБ, что должно обеспечить достойное качество игры в 1080p.