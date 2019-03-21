NVIDIA показала на видео, как выглядит классический Quake II с современной графикой

На конференции GDC 2019 компания NVIDIA продемонстрировала видео, в котором показывается легендарная игра Quake II 1997 года с поддержкой трассировки лучей в реальном времени.

Трассировка методом «path tracing» используется для создания полного освещения в игре Quake II RTX. Классическая игра Quake II была модифицирована представителями сообщества игры, в результате чего получила поддержку трассировки лучей, команда NVIDIA доработала графику и физику в игре.

Quake II RTX – это первая игра с трассировкой лучей, использующая NVIDIA VKRay - расширение Vulkan, которое позволяет разработчикам, использующим Vulkan, добавлять эффекты трассировки в свои игры.