NVIDIA показала новую версию улучшения игровой графики DLSS 3.5 на примере Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Основной особенностью новинки стал интеллектуальный механизм шумоподавления Ray Reconstruction, который призван существенно повысить качество изображения в играх с трассировкой лучей.

Первое демонстрационное видео свежей технологии было представлено в геймплейном трейлере ожидаемого дополнения Phantom Liberty для Cyberpunk 2077.

В этом ролике можно увидеть сравнение качества графики при игре в нативном разрешении и с активированным DLSS 3.5. Результаты впечатляют: с активацией DLSS 3.5 достигается более точный просчёт эффектов трассировки лучей, что делает изображение ещё более реалистичным.

Отметим, что кроме того на официальном канале NVIDIA было опубликовано видео с подробным описанием принципов работы новой технологии.

Интересным моментом стало то, что технология Ray Reconstruction будет доступна не только для новейших видеокарт серии RTX 4000, но и для моделей RTX 2000 и RTX 3000.