Игры
Опубликовано 21 августа 2024, 08:25
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NVIDIA представила первую игру, персонажи которой «оживит» искусственный интеллект

Будущее уже рядом
Новая игра Mecha BREAK, разработанная компанией Amazing Seasun Games, стала первой, где использована технология NVIDIA ACE.
NVIDIA представила первую игру, персонажи которой «оживит» искусственный интеллект
© NVIDIA

Она включает в себя малую языковую модель Nemotron-4 4B Instruct. Технология позволяет игровым персонажам более интуитивно понимать игроков и естественно реагировать на их команды, что существенно повышает динамику и погружение в игровой процесс.

Mecha BREAK использует возможности Nemotron-4 4B Instruct, чтобы предложить игрокам более глубокий и реалистичный опыт взаимодействия с неигровыми персонажами (NPC).

Эти персонажи могут помогать игрокам выбирать механизированные роботы, настраивать их внешний вид и давать советы по подготовке к битвам.

Использование ИИ в игровой индустрии набирает обороты, и NVIDIA планирует расширять применение технологий в будущем.