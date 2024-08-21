NVIDIA представила первую игру, персонажи которой «оживит» искусственный интеллект

Опубликовано 21 августа 2024, 08:25
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NVIDIA представила первую игру, персонажи которой «оживит» искусственный интеллектБудущее уже рядом
Новая игра Mecha BREAK, разработанная компанией Amazing Seasun Games, стала первой, где использована технология NVIDIA ACE.
Она включает в себя малую языковую модель Nemotron-4 4B Instruct. Технология позволяет игровым персонажам более интуитивно понимать игроков и естественно реагировать на их команды, что существенно повышает динамику и погружение в игровой процесс.
Mecha BREAK использует возможности Nemotron-4 4B Instruct, чтобы предложить игрокам более глубокий и реалистичный опыт взаимодействия с неигровыми персонажами (NPC).
Эти персонажи могут помогать игрокам выбирать механизированные роботы, настраивать их внешний вид и давать советы по подготовке к битвам.
Использование ИИ в игровой индустрии набирает обороты, и NVIDIA планирует расширять применение технологий в будущем.