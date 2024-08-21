NVIDIA представила первую игру, персонажи которой «оживит» искусственный интеллект

Она включает в себя малую языковую модель Nemotron-4 4B Instruct. Технология позволяет игровым персонажам более интуитивно понимать игроков и естественно реагировать на их команды, что существенно повышает динамику и погружение в игровой процесс.

Mecha BREAK использует возможности Nemotron-4 4B Instruct, чтобы предложить игрокам более глубокий и реалистичный опыт взаимодействия с неигровыми персонажами (NPC).

Эти персонажи могут помогать игрокам выбирать механизированные роботы, настраивать их внешний вид и давать советы по подготовке к битвам.

Использование ИИ в игровой индустрии набирает обороты, и NVIDIA планирует расширять применение технологий в будущем.