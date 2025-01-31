NVIDIA представила Smooth Motion для плавного геймплея на RTX 50

Можно включать эту опцию как для конкретных игр, так и глобально

Компания NVIDIA анонсировала новую функцию под названием Smooth Motion для видеокарт GeForce RTX 50. Эта технология использует модель искусственного интеллекта (ИИ), чтобы повысить плавность игры, добавляя дополнительный кадр между двумя уже отрендеренными. Пользователи новых видеокарт RTX 50 могут включать эту опцию как для конкретных игр, так и глобально.