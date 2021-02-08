NVIDIA рассказала о достижениях своего облачного игрового сервиса GeForce Now за первый год

NVIDIA похвалилась, что с февраля 2020-го ей удалось увеличить число игр, поддерживаемых игровым сервисом. На сегодняшний день их насчитывается около 800 штук, в то числе 80 free-to-play проектов и множеством ААА-игр с поддержкой RTX: Cyberpunk 2077, Control, The Medium и т.д.

Недавно GeForce Now стал доступен в версии для Google Chrome на Windows и macOS. В ближайшее время компания планирует внедрить поддержку чипов Apple M1 в клиентскую версию сервиса.