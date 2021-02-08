Игры
Сегодня в 07:29
NVIDIA рассказала о достижениях своего облачного игрового сервиса GeForce Now за первый год
Как оказалось, ей есть чем хвалиться
4 февраля 2021 года облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now отпраздновал свой первый день рождения. В честь этого компания рассказала о достижениях, которые были замечены за её новым проектом.
Так, в общей сложности игроки по всему миру провели в GeForce Now более 175 млн часов, пишет NVIDIA в собственном блоге. При этом технология NVIDIA Highlights использовалась для записи около 130 млн лучших игровых моментов.
NVIDIA похвалилась, что с февраля 2020-го ей удалось увеличить число игр, поддерживаемых игровым сервисом. На сегодняшний день их насчитывается около 800 штук, в то числе 80 free-to-play проектов и множеством ААА-игр с поддержкой RTX: Cyberpunk 2077, Control, The Medium и т.д.
Недавно GeForce Now стал доступен в версии для Google Chrome на Windows и macOS. В ближайшее время компания планирует внедрить поддержку чипов Apple M1 в клиентскую версию сервиса.