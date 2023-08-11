NVIDIA сделала возможным запуск игр с графикой уровня RTX 4080 без покупки видеокарты

Компания анонсировала обновление своего облачного сервиса GeForce Now, добавив поддержку мощной видеокарты RTX 4080. Это позволит пользователям наслаждаться играми с высоким качеством графики, не покупая дорогостоящее оборудование.

В январе NVIDIA объявила о добавлении RTX 4080 в свою Ultimate-подписку. Эта видеокарта позволяет стримить игры в разрешении 4K.

Кроме того, был представлен режим Competitive Mode с частотой 240 кадров в секунду, что в два раза больше, чем у предыдущей модели на базе 3080. Это заметно прокачивает производительность в таких играх, как CS:GO и Fortnite.

До сих пор новая функция была доступна только в некоторых регионах, но теперь поддержка RTX 4080 распространяется на куда большее число территорий.

Пользователи GeForce Now Ultimate могут начать использовать RTX 4080 для стриминга своих игр без дополнительной платы. Компания также предлагает однодневный бесплатный пробный период для тех, кто ещё не является участником программы.