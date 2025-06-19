NVIDIA снизила требование к VRAM и улучшила графику с помощью ИИ-сжатия текстур

Опубликовано 19 июня 2025, 07:081 мин.
NVIDIA снизила требование к VRAM и улучшила графику с помощью ИИ-сжатия текстурВыглядит впечатляюще
NVIDIA представила новую технологию Neural Texture Compression (NTC), которая может радикально изменить подход к обработке текстур в играх.
Она позволяет значительно уменьшить объём графических данных без потери качества, снижая нагрузку на видеопамять и повышая чёткость изображения.
Традиционные методы блокового сжатия давно используются, но NTC работает иначе: нейросеть, настроенная под каждый материал, восстанавливает текстуру при рендеринге.
В свежем же демо NVIDIA показала, как текстура шлема сжимается с 272 МБ до 11,37 МБ — при этом изображение выглядит лучше, чем при классическом сжатии.
Для работы NTC используются тензорные ядра (у NVIDIA), XMX (у Intel) и ИИ-ускорители (у AMD), объединённые в новую функцию DirectX под названием Cooperative Vectors. Без неё время обработки вырастает в десятки раз.