NVIDIA согласна оставить на конвейере видеокарты RTX 30 после выхода RTX 40

Кресс отметила, что уже сегодня на конвейере NVIDIA хорошо сосуществуют архитектуры Volta для серверного сегмента и Ampere (которая легла в основу RTX 3000) потребительского класса. При этом популярность архитектуры Ampere продолжает расти и в серверном оборудовании (представитель NVIDIA не уточнила, речь о видеокартах RTX либо Tesla A100), поэтому оборудование на базе этой архитектуры продолжит выпускаться.

В сумме видеокарты на архитектуре Turing (RTX 2000) и Ampere (RTX 3000), по словам Кресс, до сих пор составляют не более 20% от всех используемых сегодня видеокарт NVIDIA, поэтому преждевременно отправлять эти модели видеокарт «на пенсию» компания пока не будет.

Поэтому с высокой степенью вероятности, как уточнила Кресс, видеокарты RTX 20 и RTX 30 будут какое-то время параллельно производиться с видеокартами на базе новой, следующей архитектуры (очевидный намёк на видеокарты RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace). И устаревшие модели будут сняты с производства, «как только наберут достаточное количество сторонников».