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NVIDIA согласна оставить на конвейере видеокарты RTX 30 после выхода RTX 40

Они будут производиться параллельно с видеокартами на новой архитектуре
NVIDIA готова нарушить традицию смены поколений видеокарт и оставить на конвейере RTX 30 после дебюта RTX 40. Об этом на традиционной технологической конференции Citi Global, прошедшей 13 сентября, рассказала финансовый директор компании NVIDIA Колетт Кресс.
NVIDIA согласна оставить на конвейере видеокарты RTX 30 после выхода RTX 40

Кресс отметила, что уже сегодня на конвейере NVIDIA хорошо сосуществуют архитектуры Volta для серверного сегмента и Ampere (которая легла в основу RTX 3000) потребительского класса. При этом популярность архитектуры Ampere продолжает расти и в серверном оборудовании (представитель NVIDIA не уточнила, речь о видеокартах RTX либо Tesla A100), поэтому оборудование на базе этой архитектуры продолжит выпускаться.

В сумме видеокарты на архитектуре Turing (RTX 2000) и Ampere (RTX 3000), по словам Кресс, до сих пор составляют не более 20% от всех используемых сегодня видеокарт NVIDIA, поэтому преждевременно отправлять эти модели видеокарт «на пенсию» компания пока не будет.

Поэтому с высокой степенью вероятности, как уточнила Кресс, видеокарты RTX 20 и RTX 30 будут какое-то время параллельно производиться с видеокартами на базе новой, следующей архитектуры (очевидный намёк на видеокарты RTX 4000 на базе архитектуры Ada Lovelace). И устаревшие модели будут сняты с производства, «как только наберут достаточное количество сторонников».