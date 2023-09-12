NVIDIA создаст для карманной консоли Nintendo Switch 2 видеокарту уровня RTX 30XX

Согласно свежим данным, обнаруженным на GitHub, следующее поколение карманной консоли Nintendo — Switch 2 — может получить графический процессор на архитектуре NVIDIA Ampere.

Это означает, что новая консоль будет обладать графическими возможностями, сравнимыми с видеокартами серии RTX 30XX.

Два разработанных NVIDIA чипа, T234 и T239, были замечены в разделе «Open-GPU» на GitHub. Они оба основаны на архитектуре Ampere и, по слухам, один из них будет использован в Nintendo Switch 2.

Всё это подтверждает, что консоль будет поддерживать современные графические технологии, включая трассировку лучей и технологию DLSS от NVIDIA.

По некоторым данным, Nintendo Switch 2 сможет запускать игры в разрешении 4K с частотой 60 кадров в секунду. Кроме того, ожидается поддержка до 12 ГБ оперативной памяти.

Это делает новинку конкурентоспособной даже в сравнении с PlayStation 5 в плане графической производительности. Релиз консоли ожидается в 2024 году.