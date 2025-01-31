NVIDIA временно закроет регистрацию в облачном игровом сервисе GeForce Now

Это связано с переходом на нового платежного оператора, который, по словам представителей компании, позволит NVIDIA получить больше контроля над процессом оплаты.

Ожидается, что заморозка продлится не менее пяти недель. До этого момента оформить подписку на GeForce Now будет невозможно.

Тем не менее, уже подписанные пользователи смогут продолжить играть бесплатно в течение этого времени, так как система временно не будет списывать средства за продление подписки.

Также NVIDIA отменяет лимиты по времени сеансов для всех подписчиков на весь 2025 год, что стало приятным бонусом для тех, кто уже пользуется сервисом.

Новость о приостановке подписок совпала с дефицитом видеокарт RTX 5080 и RTX 5090, которые выходят 30 января, из-за чего GeForce Now мог бы стать запасным вариантом для геймеров, не успевших купить новые GPU. Однако теперь такой альтернативы тоже нет.