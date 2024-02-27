Nvidia введет рекламу для пользователей бесплатной версии GeForce Now

Бесплатная версия GeForce Now уже включает в себя ожидание в очереди перед началом каждого часа бесплатной игры на удаленном компьютере. Теперь, видимо, к этому добавятся несколько рекламных роликов. Представители Nvidia утверждают, что реклама поможет оплатить бесплатный уровень обслуживания, и что изменение должно «с течением времени сократить среднее время ожидания для бесплатных пользователей».

Однако бесплатный уровень GeForce Now оставляет желать лучшего, и добавление рекламы не делает его более привлекательным. Для полноценного опыта облачного гейминга лучше использовать уровни Priority или Ultimate. Компания также планирует ввести ежедневный пропуск за $ 7.99, но пока этот вариант не предоставляется для пробного использования.