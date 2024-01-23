NVIDIA выпустила бета-версию инструмента RTX Remix для ремастеринга старых игр

Несмотря на то, что не все классические игры совместимы с RTX Remix, он легко взаимодействует с играми DirectX 8 и 9, использующими конвейеры с фиксированными функциями. Среди поддерживаемых игр — Call of Duty 2, Hitman 2: Silent Assassin, Garry’s Mod и другие. Инструмент предоставляет приложение для создания освещения и ремастеринга, а также среду выполнения для захвата и внедрения активов в игру в режиме воспроизведения.

Основной особенностью RTX Remix является генеративный AI-инструмент, использующий тензорные ядра в графических процессорах GeForce RTX для анализа текстур низкого разрешения и создания физически точных материалов с увеличением разрешения до четырех раз.

Моддеры также могут внедрять трассировку лучей, DLSS 3 и технологию Nvidia Reflex для обновленного игрового опыта. Важно отметить, что RTX Remix не является универсальным средством ремастеринга, требуя внимательной работы с текстурами для избежания нежелательных эффектов.