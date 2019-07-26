NVIDIA выпустит новую домашнюю игровую консоль на Android

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) была замечена документация на новую игровую приставку NVIDIA. В документации устройство обозначено как игровая консоль Shield TV P3430 корпорации NVIDIA.

Документация появилась вскоре после утечки в консоли для разработчиков Google Play новой NVIDIA Android TV. Тогда стало известно, что приставка под кодовым названием mdarcy работает под управлением операционной системы Android 9 Pie и базируется на обновлённом чипсете NVIDIA Tegra с 3 ГБ оперативной памяти и графикой NVIDIA Maxwell.

В базе данных FCC уточняется, что приставка с Android TV использует новый процессор Tegra X1 T210 B01. Также ожидаются новые контроллеры и пульт дистанционного управления.

Официальный анонс новой NVIDIA Shield TV можно ожидать на выставке CES 2020, которая пройдёт в Лас-Вегасе с 7 по 10 января.