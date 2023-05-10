Обещала — сделала: известная хакерша сообщила о предстоящем взломе Resident Evil

Она объяснила, откуда скачивать файлы игры, и заверила, что в сборке присутствует всё, чтобы играть во взломанную версию.

Вероятно, кряк выйдет тоже скоро. После взлома Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition первый рабочий кряк Empress выложила спустя сутки после публикации чистых файлов для запуска.