Обещала — сделала: известная хакерша сообщила о предстоящем взломе Resident Evil

21:42, 10 мая 2023
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Обещала — сделала: известная хакерша сообщила о предстоящем взломе Resident EvilНо, похоже, уже начала выкладывать взломанную игру
Хакерша Empress, известная взломами и созданием ключей для игр, в своём Telegram-канале выложила чистые файлы игры Resident Evil 4 Remake. Скорее всего, это говорит о взломе игры, анонсированном Empress в марте.
Она объяснила, откуда скачивать файлы игры, и заверила, что в сборке присутствует всё, чтобы играть во взломанную версию.
Вероятно, кряк выйдет тоже скоро. После взлома Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition первый рабочий кряк Empress выложила спустя сутки после публикации чистых файлов для запуска.