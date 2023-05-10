Игры
21:42, 10 мая 2023
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Обещала — сделала: известная хакерша сообщила о предстоящем взломе Resident Evil

Но, похоже, уже начала выкладывать взломанную игру

Хакерша Empress, известная взломами и созданием ключей для игр, в своём Telegram-канале выложила чистые файлы игры Resident Evil 4 Remake. Скорее всего, это говорит о взломе игры, анонсированном Empress в марте.

Она объяснила, откуда скачивать файлы игры, и заверила, что в сборке присутствует всё, чтобы играть во взломанную версию.

Вероятно, кряк выйдет тоже скоро. После взлома Assassin's Creed: Valhalla Complete Edition первый рабочий кряк Empress выложила спустя сутки после публикации чистых файлов для запуска.

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