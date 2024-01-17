Обезьяна победила финального босса в игре Minecraft

Этот необычный эксперимент показал, что даже животные могут научиться играть в сложные видеоигры.

Обезьяны играли на сенсорном экране, уверенно нажимая на него для выполнения различных действий в игре.

Они успешно прыгали по блокам и стреляли в обсидиановые башни, чтобы уничтожить кристаллы края. Во время битвы с Драконом Края, обезьяны смогли прицельно касаться экрана в тех местах, где летал дракон, чтобы заряженный арбалет выпустил стрелы.

Хотя в игре им помогал ChrisDaCow, обезьяны атаковали финального босса самостоятельно. Особенно впечатлило сообщество Minecraft то, что одна из обезьян успешно выполнила сложный трюк с ведром воды (water bucket MLG), который даже для человека является непростым.