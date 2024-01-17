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Игры
20:51, 17 января 2024
1 мин.

Обезьяна победила финального босса в игре Minecraft

Уникальное событие
В мире Minecraft произошло нечто удивительное: две обезьяны, обученные известным YouTube-контент-мейкером ChrisDaCow, смогли победить финального босса игры — Дракона Края.

Этот необычный эксперимент показал, что даже животные могут научиться играть в сложные видеоигры.

Обезьяны играли на сенсорном экране, уверенно нажимая на него для выполнения различных действий в игре.

Они успешно прыгали по блокам и стреляли в обсидиановые башни, чтобы уничтожить кристаллы края. Во время битвы с Драконом Края, обезьяны смогли прицельно касаться экрана в тех местах, где летал дракон, чтобы заряженный арбалет выпустил стрелы.

Хотя в игре им помогал ChrisDaCow, обезьяны атаковали финального босса самостоятельно. Особенно впечатлило сообщество Minecraft то, что одна из обезьян успешно выполнила сложный трюк с ведром воды (water bucket MLG), который даже для человека является непростым.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Minecraft
,
#наука
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