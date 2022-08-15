Облачные игры можно будет запускать прямо из результатов поиска Google

Теперь же стало известно, что Google решила более тесно внедрить данную технологию в свой поисковик. Так, пользователи смогут запускать Stadia-игры прямо из результатов поиска компании. Более того, данная функция будет работать и с проектами конкурентов бренда — вышеназванными Xbox Cloud Gaming и т.д.

Нажав на кнопку «Играть», поисковик Google либо запустит игру, либо перейдёт на целевую страницу проекта. Стоит, правда, отметить, что на данный момент нововведение проходит через этап тестирования.

Напомним, что накануне в Сети сначала появилась, а затем исчезла информация о появлении крупных проектов в Xbox Game Pass от Microsoft. В их числе были Elden Rings, GTA V и т.д.