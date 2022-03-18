Облачный игровой сервис Microsoft получил официальную поддержку портативной консоли Steam Deck

Игры
Вчера в 22:11
1 мин.
Облачный игровой сервис Microsoft получил официальную поддержку портативной консоли Steam DeckБольше не нужно подключать сторонние геймпады
Несмотря на то, что с релиза портативной консоли Steam Deck прошёл почти месяц, в сети появляются всё новые находки, связанные с устройством.
На этот раз речь идёт о релизе официальной поддержки облачного сервиса Xbox Cloud Gaming новинкой от Valve. То есть да, формально платформа работала и раньше, но не было нативной поддержки контроллеров устройства.
Теперь же Microsoft добавила возможность управлять игрой при помощи встроенных в приставку устройств ввода. Это стало возможно благодаря релизу свежей бета-версии браузера Microsoft Edge для Steam Deck.
Мы тесно сотрудничали с Valve и командой Xbox Cloud Gaming, чтобы обеспечить поддержку Xbox Cloud Gaming (БЕТА) с Xbox Game Pass Ultimate через Microsoft Edge Beta для Steam Deck <...> Мы сами особенно рады этому, поскольку считаем, что это может открыть новые возможности в игровом сообществе Linux.
Microsoft