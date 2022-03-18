Облачный игровой сервис Microsoft получил официальную поддержку портативной консоли Steam Deck

На этот раз речь идёт о релизе официальной поддержки облачного сервиса Xbox Cloud Gaming новинкой от Valve. То есть да, формально платформа работала и раньше, но не было нативной поддержки контроллеров устройства.

Теперь же Microsoft добавила возможность управлять игрой при помощи встроенных в приставку устройств ввода. Это стало возможно благодаря релизу свежей бета-версии браузера Microsoft Edge для Steam Deck.