Облачный игровой сервис NVIDIA для России закроется 1 октября

С момента своего запуска в октябре 2019 года, платформа предоставляла возможность играть в современные игры даже на устройствах с низкой производительностью, будь то смартфоны, планшеты или телевизоры.

NVIDIA заявила, что в текущих обстоятельствах не может обеспечить высокое качество сервиса, которое ожидают пользователи. С 1 сентября новые регистрации на платформе будут приостановлены, а продажи подписок на 30, 180 и 365 дней также остановятся.

Все пользователи с действующими подписками, которые продолжат действовать после 1 октября, получат возврат денег. Процесс будет автоматическим, и для этого не потребуется связываться с поддержкой.

Однако, учитывая большой объём возвратов, компания просит подождать до 15 октября.