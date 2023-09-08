Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming не выдержал наплыва фанатов Starfield

Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming не выдержал наплыва фанатов StarfieldПорой виртуальные очереди «растягивались» на 4 часа
На днях произошло знаменательное событие в мире гейминга: официальный релиз ролевой игры Starfield от студии Bethesda.
Игра моментально стала доступна более чем миллиону игроков, и многие из них решили воспользоваться облачным сервисом Xbox Cloud Gaming для запуска проекта. Однако серверы не смогли выдержать наплыв желающих и образовались виртуальные очереди.
По данным редакции Pure Xbox, большинство игроков ждали своей очереди не более 15 минут, что не является критичным. Однако, были и исключения. Один из пользователей Reddit сообщил, что ему пришлось ждать почти 4 часа, чтобы получить доступ к облачному сервису.
На сегодняшний день, ситуация на серверах нормализовалась. Все очереди исчезли, и игроки могут спокойно наслаждаться Starfield. Это особенно актуально для тех, кто не имеет доступа к новым консолям Xbox Series X / S или подходящему игровому ПК.