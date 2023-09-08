Облачный игровой сервис Xbox Cloud Gaming не выдержал наплыва фанатов Starfield

Игра моментально стала доступна более чем миллиону игроков, и многие из них решили воспользоваться облачным сервисом Xbox Cloud Gaming для запуска проекта. Однако серверы не смогли выдержать наплыв желающих и образовались виртуальные очереди.

По данным редакции Pure Xbox, большинство игроков ждали своей очереди не более 15 минут, что не является критичным. Однако, были и исключения. Один из пользователей Reddit сообщил, что ему пришлось ждать почти 4 часа, чтобы получить доступ к облачному сервису.