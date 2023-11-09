Облегченная консоль PS5 Slim поступила в продажу

Это событие вызвало большой интерес среди поклонников видеоигр, особенно в США, где крупные ритейлеры, включая Walmart, уже начали продажи новинки.

Sony официально объявила о запуске PS5 Slim в ноябре в США, а затем и в других странах в последующие месяцы.

Новая модель консоли представляет собой уменьшенный вариант оригинальной PS5, сокращенный в объеме более чем на 30% и в весе на 18-24%.

Дизайн новинки включает четыре отдельные панели крышки, верхняя часть которых выполнена в глянцевом стиле, а нижняя — в матовом.

PS5 Slim предлагается в двух версиях: Standard и Digital Edition. Обе модели оснащены 1 ТБ памяти. Рекомендуемая розничная цена для стандартной версии с Ultra HD Blu-ray дисководом составляет $499.99, а для Digital Edition — $449.99