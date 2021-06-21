Облик для оружия в Counter-Strike продали за рекордные 56 миллионов рублей

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Облик для оружия в Counter-Strike продали за рекордные 56 миллионов рублейВ игре, которой уже скоро пойдёт второй десяток!
Несмотря на релиз в далёком 2012 году, Counter-Strike: Global Offensive продолжает пользоваться огромной популярностью. Шутка ли — за последние два месяца в игре провели две рекордные (в плане цены) сделки.
Прошлый состоялся ещё в мае. Тогда на внутриигровой предмет было потрачено 122 тыс долларов (8,9 млн рублей). Сейчас же два китайских игрока купили облики для оружия, отдав за это 775 тыс долларов (около 56 млн рублей). Об этом написал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником ohnePixel.
Отличительной особенностью каждого из них является наличие 4 голографических стикера «Титан».
Что интересно, сама сделка прошла оффлайн, с помощью наличных денег. И так как процедура обошла стороной торговую площадку Valve, последняя за неё не получила ни цента.