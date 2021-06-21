Облик для оружия в Counter-Strike продали за рекордные 56 миллионов рублей

Прошлый состоялся ещё в мае. Тогда на внутриигровой предмет было потрачено 122 тыс долларов (8,9 млн рублей). Сейчас же два китайских игрока купили облики для оружия, отдав за это 775 тыс долларов (около 56 млн рублей). Об этом написал в своём Twitter-аккаунте пользователь под ником ohnePixel.