Сегодня в 15:00

Обнаружена игра, ломающая новейшие видеокарты NVIDIA RTX 3090

При этом старые модели прекрасно себя в ней чувствуют

На данный момент свежая игра от Amazon — New World — находится на этапе бета-тестирования. Несмотря на это, к ней имеет доступ немалое число обычных игроков.