Обнаружена игра, ломающая новейшие видеокарты NVIDIA RTX 3090

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Обнаружена игра, ломающая новейшие видеокарты NVIDIA RTX 3090При этом старые модели прекрасно себя в ней чувствуют
На данный момент свежая игра от Amazon — New World — находится на этапе бета-тестирования. Несмотря на это, к ней имеет доступ немалое число обычных игроков.
Именно они начали жаловаться на то, что проект онлайн-гиганта убивает их новейшие видеокарты. В особенности, пишет Tom’s Guide, досталось модели NVIDIA RTX 3090 — она не просто перегревается и перезагружается, но иногда отказывается возобновлять свою работу.
Нашлись даже такие игроки, которые «поломали» о New World не одну флагманскую видеокарту NVIDIA. При этом один из них сообщил, что установив в системный блок более старую GTX 980 не ощутил похожих проблем.
Представители Amazon уже опубликовали сообщение, в котором отказались признавать проблему «широко распространённой». Но в качестве помощи игрокам, компания решила ограничить частоту кадров в меню игры.