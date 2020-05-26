Обновлен рейтинг самых продаваемых игровых консолей в истории

Так, согласно опубликованным данным, самой продаваемой приставкой в истории стала Sony PlayStation 2. Ее, как отмечают эксперты, начиная с 2000 года продали в количестве 157,68 млн штук. Стоит напомнить, что поддержка данной консоли на японском рынке прекратилась еще в 2012 году, а буквально через год и во всем мире, что не помешало консоли превзойти актуальную модель PlayStation 4. К слову, ее компания продала в количестве 109,86 млн штук, что позволило приставке занять четвертое место в данном рейтинге.

Что касается второго места, то на нем расположилась Nintendo DS с продажами в 154,9 млн, тогда как третье место досталось Game Boy с 118,69 млн. Пятое место, в свою очередь, заняла самая первая PlayStation.