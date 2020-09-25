Игры
Сегодня 17:02
Обновление до iOS 14 может удалить заблокированную игру Fortnite с iPhone
Но есть возможность обойти “ловушку” стороной
В августе 2020 года Apple удалила Fortnite из собственного магазина приложений — таким образом компания отреагировала на попытку продавать внутриигровую валюту в обход App Store. Но на этом, по всей видимости, производитель iPad и MacBook не остановился, ведь обновление до свежей iOS 14 может удалить заблокированную Fortnite непосредственно с iPhone.
Так, если вы, пытаясь обновить свой смартфон до последней версии ОС, видите сообщение с просьбой временно удалить игру для установки обновления программного обеспечения, то это предложение стоит отклонить. Все дело в том, что после того, как Fortnite будет удалена, а iOS обновлена, игру никто назад возвращать не станет.
Сам разработчик злосчастного проекта предлагает пользователям, при появлении окна с предложением удалить игру, нажать “Отмена”, затем “Настройки”, перейти во вкладку “Общие”, оттуда в “Хранилище iPhone” и уже там вручную почистить память своего смартфона.