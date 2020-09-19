Обновленная и улучшенная версия Crysis унаследовала проблемы оригинала

Так, энтузиасты решили проверить то, как игра работает на современном железе, использовав для этого компьютер на базе процессора Intel Core i9 9900K с 16 ГБ DDR4 оперативной памяти на частоте 3600 МГц и видеокарту NVIDIA RTX 2080Ti. При этом на компьютер были установлены самые свежие драйвера GeForce, а в качестве операционной системы выступала 64-битная версия Windows 10.

В итоге, установив уровень графики на Very High при разрешении FullHD, система сумела запустить Crysis Remastered лишь на 48 кадрах в секунду. Стоит отметить, что при этом нагрузка графического процессора составляла 58%, в то время как одно из ядер CPU было загружено на 100%. Изучив вопрос более подробно, энтузиасты выяснили, что обновленная версия Crysis, как и оригинал, вышедший в 2007 году, не умеет “работать” с многоядерными процессорами.