Обновленную версию Crysis перенесли из-за недостаточно высокого качества графики игры

Важно понимать, что в момент анонса игры, разработчики из Crytek не стесняясь заявляли об “улучшенной графике”, “текстурах высокого разрешения”, “поддержке трассировки лучей”, причем не только для видеокарт серии GeForce RTX. А в итоге картинка, которая предстала перед игроками в трейлере, мягко говоря, получилась не очень. Шутка ли - во многих аспектах Crysis Remastered даже уступал оригинальной игре 2007 года выхода.

В связи с этим, команда разработчиков объявила о переносе выхода игры, который изначально должен был состояться уже 23 июля. Ожидается, что обновленный Crysis получит более качественный апгрейд графики, при этом, что важно, новая дата выхода ремастера объявлена не была - возможно, компания в первую очередь займется улучшением игры, а уже после этого заговорит о выпуске проекта.